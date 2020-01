Business news: Armenia, nel 2020 risultati riforme diventeranno più evidenti

- Il ministro dell'Economia armeno Tigran Khachatryan ha promesso che nel 2020 i risultati delle riforme economiche del governo saranno più tangibili. “Accogliamo il 2020 con la fiducia che le aziende operano in condizioni di uguaglianza e libera concorrenza imparziale. Questa è una garanzia irreversibile dello sviluppo dell'imprenditorialità nella nuova Armenia, dove ogni persona con progetti aziendali ha la possibilità di realizzare liberamente le proprie idee", ha detto il ministro. Khachatryan ha anche parlato della crescita economica che in Armenia nel 2019 ha superato il 7 per cento, il dato di maggiore crescita tra tutti i paesi dell’Unione economica eurasiatica. (Res)