Business news: Repubblica Ceca, pensioni in aumento da gennaio 2020

- A partire da gennaio 2020 in Repubblica Ceca è previsto un aumento delle pensioni del 6,7 per cento, pari a circa 900 corone (35 euro). L'aumento è superiore di circa 200 corone (7,85 euro) rispetto a quello normalmente consentito dalla legge pensionistica sulla base della crescita salariale e dell'inflazione. È il secondo aumento consecutivo disposto dal governo di Praga che si è impegnato a portare le pensioni più velocemente a un livello superiore. La dirigenza del Partito socialdemocratico ceco, formazione della coalizione di governo che guida il ministero del Lavoro con Jana Malacova, ritiene che lo scopo dell’aumento delle pensioni è portarle al 50 per cento del salario medio entro la fine del mandato dell’esecutivo previsto nel 2021. (Vap)