Business news: Albania, depositi bancari in lieve calo

- Il volume dei depositi bancari in Albania ha registrato a novembre un calo dello 0,05 per cento, ossia 575 milioni di lek (4,75 milioni di euro) in meno, rispetto al mese precedente. Lo rivelano i dati della Banca centrale del paese, secondo i quali il loro ammontare sarebbe di circa mille miliardi di lek (8,2 miliardi di euro). La contrazione sarebbe dovuta alla riduzione del volume dei depositi in valuta, scesi del 2,2 per cento su base mensile, mentre quelli nella moneta locale invece hanno registrato una crescita dello 0,5 per cento, grazie ai depositi personali a lunga maturazione. Su base annua invece, il volume dei depositi bancari risulta essere cresciuto del 3,8 per cento, grazie in gran parte, alla crescita dei risparmi in valuta. I depositi in valuta continuano a essere superiori a quelli in moneta locale, rappresentando alla fine dello scorso mese di novembre il 54,7 per cento del totale, ossia in crescita di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2018. (Alt)