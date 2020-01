Business news: Romania, crisi manodopera e aumento inflazione saranno maggiori sfide per imprenditoria nel 2020

- La crisi della manodopera, l'aumento dell'inflazione e la potenziale evoluzione negativa del tasso di cambio si delineano come le maggiori sfide per l'imprenditoria in Romania nel 2020. Lo rileva uno studio sullo stato dell'economia, pubblicato da una compagnia di consulenza e citato dall'agenzia romena d'informazione "Agerpres", indicando che la crisi della manodopera si è accentuata nel 2019, e l'arrivo dei lavoratori stranieri non ha compensato nemmeno il 10 per cento del fabbisogno. Gli imprenditori ritengono che, oltre allo stimolo del consumo, gli incrementi salariali nel settore pubblico hanno accentuato gli squilibri sul mercato del lavoro. (Rob)