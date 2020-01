Business news: Serbia, entro 2025 stipendio medio a 900 euro

- La Serbia vedrà nei prossimi anni una crescita dello stipendio medio percepito dai suoi cittadini, fino ad arrivare nel 2025 alla cifra di 900 euro: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Brnabic ha precisato che la cifra è prevista dal piano economico quinquennale "Serbia 2025" messo a punto dalle autorità nazionali. "Nessuno credeva che alla fine di quest'anno lo stipendio medio sarebbe stato di 500 euro, e invece è così", ha osservato la premier aggiungendo che per arrivare alla cifra di 900 euro è necessaria una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 4,5 per cento annuo. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal ministro delle Finanze, Sinisa Mali, i dati preliminari del governo mostrano che lo stipendio medio sarà a dicembre pari a 504 euro. Secondo i dati emessi dall'Istituto nazionale di statistica a fine ottobre, lo stipendio medio netto in Serbia era ad agosto pari a 54.115 dinari (circa 460 euro). La cifra rappresenta un aumento nominale dell'8,7 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre l'aumento reale è pari al 7,3 per cento. (Seb)