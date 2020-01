Business news: Polonia, lanciata gara appalto per circonvallazione di Oswiecim

- La Direzione nazionale delle strade e autostrade polacche (Gddkia) ha annunciato un bando di gara per la progettazione e la costruzione della tangenziale di Oswiecim lungo la superstrada S1. Secondo il ministro delle Infrastrutture polacco Andrzej Adamczyk, il percorso migliorerà la sicurezza in città e la collegherà alle strade nazionali. Come ha ricordato Adamczyk durante il briefing in occasione del bando di gara, la costruzione della circonvallazione di Oswiecim e l'intera superstrada S1 dal confine di stato in Zwardon all'autostrada A1 di Pyrzowice, che sarà pronta nel 2023, è diventata possibile grazie all'aumento degli investimenti del National Road Fund da 107 miliardi di zloty (25 miliardi di euro) a 142 miliardi di zloty (33 miliardi di euro). "Si tratta di una quantità enorme di denaro che consente di costruire non solo questa superstrada importante e strategica ma anche di portare avanti quegli investimenti necessari per la Polonia e l'economia polacca per accelerare lo sviluppo del nostro paese" ha sottolineato Adamczyk, ricordando che la costruzione di tangenziali cittadine sono investimenti attesi dai residenti, motivo per cui il governo annuncerà presto il programma "100 tangenziali". (Vap)