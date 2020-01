Business news: Moldova, prolungato il contratto per le forniture di gas con Gazprom

- Moldovagaz, società statale di distribuzione del gas in Moldova, ha prorogato per un anno il contratto per la fornitura di gas naturale con la compagnia russa Gazprom e ha firmato un supplemento per estendere il contratto di transito del gas attraverso il territorio della Moldova. Lo ha annunciato il presidente della società, Vadim Ceban, in una riunione convocata dal premier moldavo, Ion Chicu. Ceban ha anche assicurato che il prezzo del gas non aumenterà. Il metano sarà fornito attraverso la stazione di misurazione di Grebinichi, con una quota di 8 milioni di metri cubi al giorno, e attraverso quella di Alexeevca, con 4 milioni di metri cubi. I volumi potrebbero aumentare se necessario. "Allo stesso tempo – secondo il presidente di Moldovagaz – lo scenario alternativo della fornitura di gas attraverso il reverse è funzionale e può essere implementato se necessario". (Moc)