Business news: Montenegro, piano per ricostruzione rete stradale del paese

- Il Montenegro avvierà un piano per la ricostruzione delle arterie stradali principali del paese. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture di Podgorica, Osman Nurkovic, secondo quanto riporta l'emittente "Rtcg". La ricostruzione, ha detto il ministro, riguarderà un totale di 160 chilometri di strade per un investimento complessivo pari a 150 milioni di euro. Nel 2020, ha aggiunto Nurkovic, verrà completato il progetto più grande avviato finora, ovvero la sezione autostradale Antivari (Bar)-Boljare. "La qualità dei lavori è per noi al primo posto, quanto parliamo di costruzione", ha concluso il ministro. (Mop)