Business news: Ucraina, rafforzamento grivnia proseguirà nel 2020

- Nel 2020 le autorità ucraine lavoreranno per il rafforzamento della valuta nazionale, la grivnia. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk, in un’intervista all’emittente televisiva “Ucraina 24”. Il premier ha sottolineato come il valore della valuta nazionale si sta già rafforzando, grazie alla fiducia dei cittadini nella crescita economica del paese. “Il merito va alla fiducia verso le istituzioni statali, che a sua volta influenza la gente e gli imprenditori”, ha detto Honcharuk. (Res)