Business news: Bosnia, Aluminija Mostar invia lettere licenziamento a tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione dell'impianto Aluminija di Mostar, in Bosnia-Erzegovina, ha inviato le lettere di licenziamento a tutti i 362 lavoratori impiegati nello stabilimento specializzato nella produzione di alluminio: secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Nezavisne novine" i licenziamenti avverranno in tempi diversi per consentire il completamento della produzione avviata. La decisione sui licenziamenti doveva essere presa entro la fine del 2019 per poter pagare la liquidazione ai lavoratori, precisa il giornale. L'amministrazione uscente prosegue intanto nelle trattative con il gruppo cinese-israeliano guidato da Mt Abraham di Tel Aviv. Il Consiglio di sorveglianza dell'impianto ha respinto a metà dicembre l'ultima offerta presentata dal gruppo. La decisione ha comportato come conseguenza la chiusura definitiva dello stabilimento e il licenziamento dei lavoratori. Il presidente del consiglio di sorveglianza Zdenko Klepic ha detto che "è stato deciso di sostenere il modello che prevede l'affitto della fabbrica". (Bos)