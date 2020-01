Usa: Pelosi critica Trump per attacco contro comandante iraniano senza autorizzazione Congresso

- La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha chiesto all'amministrazione Trump di informare immediatamente il Congresso sull'attacco aereo statunitense che ha ucciso in Iraq il generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, e su ciò che la Casa Bianca intende fare successivamente. "L'attacco aereo rischia di provocare un'ulteriore pericolosa escalation di violenza. L'America - e il mondo - non possono permettersi di aumentare le tensioni fino al punto di non ritorno", ha detto Pelosi in una nota divulgata ieri sera, 2 gennaio. L'attacco è stato effettuato senza "autorizzazione all'uso della forza militare" contro l'Iran e senza la consultazione del Congresso, ha affermato la leader democratica. (segue) (Was)