Usa: Pelosi critica Trump per attacco contro comandante iraniano senza autorizzazione Congresso (2)

- "L'intero Congresso deve essere immediatamente informato su questa grave situazione e sui prossimi passi in esame da parte dell'amministrazione, inclusa la significativa escalation dello spiegamento di ulteriori truppe nella regione", ha detto Pelosi. Oggi il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di circa 3.500 truppe aggiuntive in Medio Oriente in risposta alle crescenti tensioni nella regione. I soldati dell'82a divisione aviotrasportata potrebbero lasciare Fort Bragg in Carolina del Nord per il Medio Oriente già nel fine settimana, hanno detto due funzionari statunitensi all'emittente statunitense "Abc News". (Was)