Medio Oriente: media, Usa pronti a mandare soldati in Libano dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di circa 3.500 truppe in più nel Medio Oriente in risposta alle crescenti tensioni in Medio Oriente con l'Iran dopo l'attacco aereo Usa che ha ucciso a Baghdad il generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Un alto funzionario della Difesa ha detto all'emittente statunitense “Abc News” che elementi del 173° Airborne Brigade Combat Team di Vicenza, in Italia, sono stati stati messi in stato di allerta per il possibile invio in Libano. Secondo il funzionario, rimasto anonimo, il numero di soldati che potrebbe lasciare la base in Italia varia da 100 a 750. Le truppe dovrebbero recarsi in Libano per proteggere l'ambasciata statunitense a Beirut. Gli Stati Uniti hanno attualmente una presenza di 5.200 soldati in Iraq (più gli altri 500 schierati a difesa della sede diplomatica), ufficialmente per assistere e addestrare l’esercito iracheno e impedire una rinascita dello Stato islamico. Secondo il Comando centrale degli Stati Uniti, in tutta la regione del Medio Oriente e in Afghanistan gli Usa contano attualmente circa 60-70 mila militari e assetti aeronavali senza pari. (Was)