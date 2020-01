Usa: impeachmen, per McConnell Senato non può avviare processo se Pelosi non invia articoli

- Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha affermato oggi che la camera alta non può sostenere il processo per la messa in stato d'accusa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, se la Camera dei rappresentanti non invierà gli articoli di impeachment. L'idea che il Senato potesse tenere un processo - o addirittura respingere le accuse di impeachment - in assenza dell'invio della Camera dei capi di imputazione contro Trump aveva trovato spazio in alcuni ambienti conservatori. La speaker Nancy Pelosi sta infatti ritardando la trasmissione degli articoli approvati a dicembre dalla Camera, nel tentativo di fare pressioni ai Repubblicani e concordare le procedure - e le possibili testimonianze - del processo. "Non possiamo sostenere un processo senza gli articoli", ha dichiarato McConnell venerdì. "Le regole del Senato non lo prevedono", ha spiegato il leader repubblicano. (Was)