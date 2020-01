Canada: governo esorta i cittadini a lasciare l'Iraq

- Il governo federale del Canada ha esortato i cittadini canadesi in Iraq a prendere in considerazione l'idea di lasciare il Paese a seguito dell'uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie, la scorsa notte durante un raid aereo statunitense nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Il governo canadese ha emesso un allerta viaggio per l'Iraq nel quale afferma che la situazione della sicurezza in Iraq e in Iran "potrebbe peggiorare con poco preavviso". Il governo canadese ha consigliato a coloro che non sono in grado di lasciare il paese di prendere ulteriori precauzioni, tra cui la limitazione di tutti i movimenti e il monitoraggio dei media locali per rilevare eventuali sviluppi. (Res)