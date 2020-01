Usa: segretario Difesa informerà Congresso su raid contro Soleimani la prossima settimana

- Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, informerà la prossima settimana il Congresso sul raid aereo condotto dagli Stati Uniti che ha ucciso il generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, vicino all'aeroporto di Baghdad. Lo ha dichiarato ieri, 3 gennaio, la portavoce del Pentagono Alyssa Farah, aggiungendo che Esper ha parlato con le controparti statunitensi in tutto il mondo dell'attacco contro Soleimani. Farah ha aggiunto che il capo del Pentagono ha anche chiamato i membri del Congresso e fornito loro un aggiornamento dell'attuale situazione. La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, aveva chiesto all'amministrazione Trump di informare immediatamente il Congresso sull'attacco aereo statunitense e su ciò che la Casa Bianca intende fare nei confronti dell'Iran. "L'intero Congresso deve essere immediatamente informato su questa grave situazione e sui prossimi passi in esame da parte dell'amministrazione, inclusa la significativa escalation dello spiegamento di ulteriori truppe nella regione", aveva detto Pelosi. (Was)