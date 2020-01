Business news: Albania, da gennaio aumento del 18 per cento in stipendi settore petrolifero

- I lavoratori del settore petrolifero dell'Albania riceveranno un aumento del 18 per cento nel loro stipendio a partire dal primo gennaio 2020: lo ha annunciato il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture albanese, Belinda Balluku. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ata", il ministro ha fatto questa dichiarazione partecipando ad un evento con i bambini dei lavoratori del settore petrolifero di Fier, Patos, Mallakastra, Roskovec, Kucova e Selenica, nel sud ovest dell'Albania. I benefici riguarderanno in particolare i lavoratori della società energetica statale AlbPetrol. "Grande attenzione dovrebbe essere prestata per assicurarsi che tutti quanti possano festeggiare l'anno nuovo", ha dichiarato Balluku consegnando, insieme ai vertici della società AlbPetrol, regali ai bambini che hanno partecipato alla cerimonia. (Alt)