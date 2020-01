Business news: Russia, portafoglio ordini Rosatom si attesta a 133-135 miliardi di dollari nel 2019

- Il portafoglio di ordini dall’estero di Rosatom, conglomerato russo dell’energia atomica, raggiungerà i 133-135 miliardi di dollari nel 2019. Lo ha dichiarato lunedì Aleksej Likhachev, direttore generale della società russa, nel corso di un punto stampa. "Il portafoglio di ordini esteri (decennale) resterà intorno ai 133-135 miliardi di dollari", ha detto Likhachevm, secondo cui il dato si attestava a 133,2 miliardi nel 2018. Il portafoglio ordini include progetti dovrebbero essere realizati entro 10 anni. Il portafoglio ordini esteri di Rosatom comprende non solo contratti per la costruzione di unità nucleari, ma anche contratti che coprono altri settori dello sfruttamento pacifico dell'energia atomica. Rosatom attualmente sta lavorando su 36 unità destinate a diverse centrali nucleari in tutto il mondo. (Rum)