Business news: Polonia-Kazakhstan, Astana attrae investitori polacchi con agevolazioni e Nuova Via della seta

- Il commercio tra Polonia e Kazakhstan cresce già da qualche anno e nel 2018 ha raggiunto il valore di 9 miliardi di zloty (quasi 2,1 miliardi di euro). E' quanto risulta dai dati dell'ambasciata kazakha a Varsavia, ripresi dall'agenzia di stampa "Pap". Nei primi tre trimestri del 2019 le esportazioni polacche sono cresciute del 28 per cento. Ad attrarre gli investimenti stranieri nel paese, ivi inclusi quelli polacchi, sono le aliquote fiscali dello zero per cento per i primi 8-10 anni, e l'assenza di dazi doganali per 5 anni alle importazioni di beni quali materie prime, macchinari, pezzi di ricambio e accessori, nonché i rimborsi del 30 per cento dei costi dei lavori di costruzione e installazione e dell'acquisto di attrezzature. Gli investitori polacchi nel paese operano soprattutto nel settore farmaceutico (Polpharmy, Adamed), edilizio (Selena), informatico, energetico, agricolo, alimentare e dei trasporti. (Vap)