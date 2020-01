I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: premier croato, lavoreremo per ripresa negoziati adesione Albania e Nord Macedonia - La presidenza di turno croata al Consiglio dell’Unione europea lavorerà per far sì che si arrivi in tempi soddisfacenti ad una decisione definitiva sull’avvio dei negoziati d’adesione per Albania e Macedonia del Nord. Lo ha dichiarato il capo del governo di Zagabria, Andrej Plenkovic, durante una conferenza stampa. “Continueremo le consultazioni per realizzare gli obiettivi che non sono stati raggiunti durante il Consiglio europeo dello scorso ottobre”, ha detto il premier. In merito all’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali, Plenkovic ha distinto i paesi candidati in tre gruppi. "Ci sono il Montenegro e la Serbia che sono già nel processo negoziale, l'Albania e la Macedonia del Nord che devono cominciare i negoziati e la Bosnia Erzegovina e il Kosovo che sono obiettivamente più lontani in questo momento da un avvicinamento istituzionale", ha precisato Plenkovic aggiungendo che è particolarmente importante per Zagabria che la Bosnia compia dei progressi in questo senso, alla luce del fatto che i croati sono uno dei tre popoli costitutivi del paese. "La Croazia ha lì un interesse particolare e il ministro degli Esteri Grlic Radman è stato il primo ministro a visitare Sarajevo dopo la formazione del nuovo Consiglio dei ministri", ha osservato Plenkovic. (segue) (Res)