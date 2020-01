I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, nuove elezioni “scenario peggiore” - Nuove elezioni anticipate in Kosovo rappresentano lo “scenario peggiore” per il paese per fare fronte allo stallo politico. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, all'emittente albanese “Ora News”. "Siamo in ritardo ma le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Ciò significa che la direzione non è cambiata, ma ci sono ritardi. Non ci sono nuove strategie o principi, solo mosse tattiche", ha spiegato Kurti in merito alla formazione di nuovo governo alla luce delle elezioni parlamentari tenutesi lo scorso 6 ottobre. Secondo Kurti, in caso di un mancato accordo per un esecutivo tra lo stesso Vetevendosje e la Lega demcoratica del Kosovo (Ldk), "allora avremmo nuove elezioni. Lo scenario peggiore in questo caso sono le nuove elezioni". Il leader di Vetevendosje ha affermato che se sarà in grado di formare il nuovo governo, avvierà immediatamente il dialogo con i serbi del Kosovo e con Belgrado dopo le elezioni in Serbia. "Un accordo storico tuttavia non può essere raggiunto rapidamente", ha aggiunto Kurti. Il capo politico del movimento ha sottolineato che i 33 accordi raggiunti con la Serbia nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue dovrebbero essere rivisti. "Dobbiamo riesaminare i 33 accordi con la Serbia, non nel senso di essere ossessionati dal passato, ma al fine di valutare la situazione e imparare lezioni dal passato in modo da poterci muovere in sicurezza verso il futuro", ha concluso. (segue) (Res)