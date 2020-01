Usa-Iran: Trump, Soleimani stava pianificando attacchi contro militari e statunitensi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la decisione di attaccare e uccidere il generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, che stava pianificando un attacco "imminente" contro il personale militare statunitense nella regione. Il comandante in capo degli Stati Uniti ha dichiarato, dal suo resort in Florida, che l'attacco che Soleimani stava pianificando avrebbe messo a rischio il personale militare e gli interessi statunitensi nella regione. "Ma l'abbiamo colto sul fatto", ha detto Trump, aggiungendo che il capo militare dell'Iran avrebbe dovuto essere eliminato dai suoi predecessori. (Was)