Usa-Iran: consigliere sicurezza nazionale O'Brien, Trump disponibile a colloqui con Teheran

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile ad avviare negoziati senza precondizioni con l'Iran: lo ha detto oggi, 3 gennaio, il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. Trump si è offerto di parlare "in qualsiasi momento" con l'Iran, ma "quegli sforzi sono stati respinti", ha detto O'Brien durante una riunione informativa con la stampa. O'Brien ha aggiunto che l'Iran ha una strada alternativa rispetto all'attuale e può ancora "sedersi con gli Stati Uniti" per negoziare e "comportarsi come una nazione normale che fa parte della comunità delle nazioni". L'alto funzionario ha poi specificato che l'attacco aereo che ha ucciso il principale comandante iraniano Qassem Soleimani in Iraq è stato condotto in conformità con l'autorità costituzionale. "È stata un'azione completamente autorizzata ai sensi dell'Aumf del 2002 (Autorizzazione per l'uso della forza militare)", ha detto O'Brien.(Was)