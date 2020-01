Usa: vietato ai militari l'uso dell'app TikTok per legami con la Cina

- L'esercito degli Stati Uniti ha vietato ai suoi membri di usare l'applicazione TikTok, per via della crescente preoccupazione per i possibili rischi sulla sicurezza legati alla proprietà cinese della popolare app video. La Guardia costiera e l'Aeronautica hanno dichiarato che i loro membri non sono autorizzati a utilizzare TikTok su dispositivi emessi dal governo, scrive il quotidiano "Wall Street Journal". La decisione segue quanto già stabilito dal dipartimento della Difesa, della Marina, dell'Esercito e dei Marines. I funzionari hanno anche sollecitato i loro membri e dipendenti a cancellare l'app dai telefoni personali. TikTok, così come molte app popolari, raccoglie informazioni sui suoi utenti, inclusi dati che potrebbero essere utilizzati per tracciare la posizione e i movimenti delle persone. (Was)