Business news: Kazakhstan, entrato in funzione il gasdotto Saryarka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condotta principale del gasdotto Saryarka, in Kazakhstan, è stata messa in funzione. Lo riferisce l’ufficio stampa del ministero dell’Energia di Nur-Sultan, secondo cui i lavori di costruzione dell’infrastruttura energetica sono terminati il 27 dicembre. Il gasdotto consentirà alle forniture di gas provenienti dalla regione di Kyzylorda di arrivare alla capitale Nur-Sultan, oltre che alle regioni centrali e settentrionali del Kazakhstan. I cittadini di Nur-Sultan, Karaganda, Temirtau, Zhezkazgan e circa 2,7 milioni persone sparse nei 171 insediamenti rurali più vicini lungo il percorso del gasdotto avranno accesso diretto alle forniture di gas naturale. Il gasdotto è stato costruito su disposizione del primo presidente e Padre della nazione, Nursultan Nazarbayev, e seguendo le istruzioni dell’attuale capo dello Stato Kassym-Jomart Tokayev. Sono serviti oltre un migliaio di componenti e 2 mila persone per costruire i 1.061 chilometri di gasdotto, le cinque stazioni di distribuzione e l’unità di misurazione del gas che compongono l’intera infrastruttura. (Res)