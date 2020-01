Business news: Albania, rallentata attività creditizia a novembre

- Si registrano dei segnali di rallentamento dell'attività creditizia in Albania. Secondo i dati diffusi dalla Banca centrale del paese, lo scorso mese di novembre, il portafoglio dei crediti concessi dalle banche operanti nel paese è sceso di 329 milioni di lek (2,7 milioni di euro) rispetto ad ottobre. Il volume dei crediti si è fermato quindi a quota 568 miliardi di lek (circa 4.7 miliardi di euro). La contrazione su base mensile sarebbe dovuta al calo dei prestiti concessi alle grandi società pari a -0,75 per cento, ossia 1,5 miliardi di lek (12,4 milioni di euro), mentre il volume dei crediti personali è salito dello 0,35 per cento. Durante il 2019 l'attività creditizia ha dato segnali di ripresa, e di fatto, su base annua lo stock dei prestiti risulta essere cresciuto del 6,3 per cento. (Alt)