Business news: Romania, finanziaria per il 2020 potrebbe entrare in vigore il 6 gennaio

- La legge finanziaria per il 2020 in Romania potrebbe entrare in vigore il 6 gennaio se non verrà contestata dalla Corte costituzionale. Lo ha detto il vice primo ministro romeno, Raluca Turcan, in un messaggio scritto sulla sua pagina di Facebook. Turcan ha menzionato che le tre leggi per cui l’esecutivo ha posto la fiducia – fra cui la legge di bilancio – hanno completato il loro percorso parlamentare e, di conseguenza, da lunedì coloro che lo riterranno opportuno potranno esercitare il loro diritto di appellarsi alla Corte Costituzionale per due giorni. Nel caso in cui queste non diventino oggetto di contestazione potranno essere promulgate già il prossimo 6 gennaio. Al momento il Partito socialdemocratico, principale forza all’opposizione, non ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Corte costituzionale pur contestando la validità della finanziaria. (Rob)