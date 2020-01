Usa-Iran: Trump, azione contro Soleimani intrapresa per fermare la guerra, non per iniziarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che la sua decisione di uccidere il comandante iraniano Qasem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, è stata presa per prevenire la guerra e non per iniziarla. "Abbiamo preso provvedimenti la scorsa notte per fermare una guerra, non abbiamo intrapreso azioni per iniziarla", ha detto Trump in una dichiarazione televisiva trasmessa dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Trump ha avvertito che gli Stati Uniti hanno obiettivi militari identificati ed è pronto a intraprendere qualsiasi azione necessaria se l'Iran minaccerà i cittadini statunitensi. "Non cerchiamo il cambio di regime, tuttavia l'aggressione del regime iraniano nella regione, incluso l'uso di combattenti per procura per destabilizzare i suoi vicini, deve finire e deve finire ora", ha poi aggiunto. Intanto il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti schiereranno ulteriori 3.500 truppe dell’82ma divisione aviotrasportata in Medio Oriente in risposta alla “crescenti minacce” nella regione. (Was)