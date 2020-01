Business news: costruzione aeroporto Valona, governo Albania farà da garante per le entrate

- Il governo albanese farà da garante per le entrate della società che si assumerà la costruzione e la gestione dell'aeroporto di Valona, a 150 chilometri a sud di Tirana. E' quanto previsto nei documenti della gara internazionale indetta dalle autorità di Tirana la scorsa settimana. Se nei primi dieci anni la società non riuscirà a ottenere un minimo di entrate, previste in aumento di anno in anno, fino a 18,6 milioni di euro nel tredicesimo anno dopo la firma del contratto, allora la differenza sarà rimborsata dallo Stato albanese. Una formula adottata per poter attirare quanto più investitori per la realizzazione di un'opera considerata molto importante per l'economia e in particolare per il turismo. (Alt)