Business news: Albania, nel 2018 Italia quinta per investimenti diretti esteri con 699 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 l'Italia è stato il quinto paese per il volume degli investimenti diretti esteri (Ide) in Albania: lo rivela uno studio pubblicato dall'Istituto delle statistiche albanese. L'ammontare degli Ide italiani in Albania nel 2018 è stato di 699 milioni di euro, pari a circa 16,8 per cento del totale degli investimenti provenienti dai paesi dell'Unione europea e circa il 10 per cento dell'intero volume degli Ide. Rispetto al 2017 gli investimenti italiani sono cresciuti di 89 milioni di euro. Al primo posto con 1,3 miliardi di euro si trova la Svizzera, ma grazie al fatto che il consorzio che gestisce il gasdotto Transadriatico (Tap) ha la propria sede nel paese elvetico. Segue la Grecia con 1,14 miliardi di euro, con investimenti nel settore della comunicazione e quello bancario, in calo però di circa 70 milioni rispetto al 2017. Condividono il terzo e il quarto posto Paesi Bassi e Canada grazie alle società operanti nel settore petrolifero. (Alt)