Business news: Aegean Airlines presenta offerta non vincolante per quota in Croatia Airlines

Atene, 04 gen 02:00 - (Agenzia Nova) - La principale compagnia aerea della Grecia, Aegean Airlines, ha espresso interesse nella procedura per la privatizzazione della compagnia croata Croatia Airlines presentando un'offerta non vincolante. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", Aegean Airlines ha precisato che una decisione finale sarà presa nei prossimi mesi. Croatia Airlines sta pianificando la vendita di una quota del 70 per cento della compagnia aerea. (Gra) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La principale compagnia aerea della Grecia, Aegean Airlines, ha espresso interesse nella procedura per la privatizzazione della compagnia croata Croatia Airlines presentando un'offerta non vincolante. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", Aegean Airlines ha precisato che una decisione finale sarà presa nei prossimi mesi. Croatia Airlines sta pianificando la vendita di una quota del 70 per cento della compagnia aerea. (Gra)