Brasile: Bolsonaro prepara agenda internazionale con viaggi negli Usa, India e Svizzera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aggirare la questione relativa alle licenze ambientali, lo scorso 5 marzo il Consiglio nazionale di difesa (Cdn) brasiliano ha dotato il sistema di trasmissione di energia elettrica Manaus-Boa Vista dello status di infrastruttura strategica (Sin). Con la nuova classificazione di infrastruttura strategica il progetto potrà avanzare indipendentemente dalla consultazione delle comunità indigene delle tribù Waimiri-Atroari, il cui territorio sarà attraversato per oltre 120 chilometri dalla linea elettrica. Il governo prevede l'inizio dei lavori entro il terzo trimestre di quest'anno con l'entrata in vigore della linea entro dicembre 2021. Il presidente della Repubblica ha inoltre confermato che dovrebbe essere in Svizzera tra il 21 e il 24 gennaio per partecipare al World Economic Forum e, successivamente, partirà per l'India per "aprire un'ulteriore porta per il Brasile". (Brb)