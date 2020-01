Roma: incendio in deposito camper, ritrovato corpo carbonizzato

- Un corpo carbonizzato è stato ritrovato all'interno di uno dei camper distrutti dall'incendio che si è sviluppato nel parcheggio a piazzale 12 Ottobre, in zona Garbatella, a Roma. A causa del rogo sono andati distrutti almeno 6 camper e altri sono stati danneggiati. Sono in corso le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche ambulanze e Polizia municipale. Non è chiaro se a bordo dei mezzi ci fossero altre persone. (Rer)