Iran: Pompeo ringrazia principe ereditario degli Emirati per collaborazione dopo uccisione Soleimani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ringraziato il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti per la sua continua collaborazione e il riconoscimento delle minacce iraniane. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagusin riferimento ad una telefonata avvenuta tra i due funzionari. "Il segretario ha discusso della recente decisione del presidente Trump di intraprendere azioni difensive decisive per proteggere il personale americano all'estero uccidendo Qasem Soleimani in risposta alle minacce imminenti per la vita degli americani", ha dichiarato Ortagus. "Il segretario ha ringraziato il principe ereditario per la sua collaborazione e per aver riconosciuto le continue minacce aggressive poste dalle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane." (Was)