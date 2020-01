M5s: Zingaretti, crisi movimento non comprometta tenuta maggioranza

- La crisi del M5s può compromettere la tenuta della maggioranza? "Io mi auguro di no. C'è un dibattito che è sotto gli occhi di tutti e mi auguro che l'esito di questo dibattito non sia quello di mettere in discussione il governo. Noi guarderemo ai fatti e non alle polemiche". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha risposto così nel corso di una intervista al Tg5.(Rer)