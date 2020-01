Giustizia: Zingaretti, chiediamo tempi certi per processi

- "Noi chiediamo tempi certi per i processi: se c'è un colpevole è giusto che venga dichiarato colpevole, se c'è un imputato è giusto che in tempi umani venga dichiarata la sua innocenza o colpevolezza”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando della legge sulla prescrizione nel corso di un’intervista al Tg5. “Quello che non può andare è un processo che duri tutta una vita – ha aggiunto -, perché non è giusto per gli imputati e non è giusto neanche per le vittime dei reati che non possono aspettare decenni prima di avere giustizia".(Rer)