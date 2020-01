Autostrade: Zingaretti, revoca concessioni solo se ci sono motivi

- "La revoca delle concessioni autostradali va fatta se ci sono dei motivi. C'è un tavolo che sta verificando se le convenzioni siano state rispettate". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso di una intervista al Tg5. "È giusto in uno Stato di diritto vedere cosa esce da queste verifiche e non dare un giudizio politico - ha aggiunto -. Se ci sono degli errori, chi li ha commessi pagherà, non c'è dubbio. Ma questi giudizi vanno dati nel merito delle cose". (Rer)