Perù: entra in carica la prima presidente donna della Corte costituzionale (4)

- La nuova mozione di fiducia sulle nomine del Tribunale costituzionale era stata annunciata dal presidente al termine di un consiglio dei ministri straordinario convocato dopo che il Congresso - l'organo legislativo monocamerale - ha respinto una proposta di riforma costituzionale avanzata dal governo. La riforma costituzionale respinta dal Congresso includeva la proposta di anticipare le elezioni generali al 2020. Lo scorso 5 settembre migliaia di peruviani sono scesi in strada per chiedere elezioni anticipate. La marcia, denominata "Que se vayan todos" (Che vadano tutti via) si è svolta nella capitale Lima e ha visto la partecipazione di organizzazioni della società civile, studenti e personalità politiche. I manifestanti hanno sfilato esponendo una lunga bandiera del Perù. Gli organizzatori, tra cui il Coordinamento nazionale dei diritti umani, denunciano che il paese sta vivendo un momento difficile, caratterizzato da una contrapposizione evidente tra Congresso ed esecutivo. (segue) (Brb)