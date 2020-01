Iran: Zingaretti, Italia solleciti iniziativa europea

- "Quando sale la tensione in questo modo è un pericolo per tutti. Occorre un'iniziativa europea e l'Italia deve farsi carico di far muovere l'Europa perché torni la diplomazia per risolvere i problemi". Lo ha detto nel corso di una intervista al Tg5 il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a proposito della crisi tra Usa e Iran. Secondo Zingaretti, “questo è l’obiettivo che l’Italia deve perseguire”.(Rer)