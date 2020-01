Zingaretti: crisi M5s non comprometta tenuta maggioranza. Tempi umani per processi

- La crisi del Movimento cinque stelle può compromettere la tenuta della maggioranza? "Io mi auguro di no”. E’ questo l’auspicio espresso dal segretario del Pd Nicola Zingaretti che, in una intervista al Tg5, ha parlato sia di politica interna che estera, soffermandosi sulle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nel M5s “c'è un dibattito che è sotto gli occhi di tutti e mi auguro che l'esito di questo dibattito non sia quello di mettere in discussione il governo - ha affermato Zingaretti -. Noi guarderemo ai fatti e non alle polemiche". Il segretario dei democratici parlando della legge di Bilancio, ha ricordato che è stata approvata una manovra che “ha salvato l'Italia dal disastro ed evitato miliardi di euro di aumento delle tasse", dando il via a una nuova fase". Quanto al tema della giustizia, invece, ha aggiunto: “noi chiediamo tempi certi per i processi. Se c'è un colpevole è giusto che venga dichiarato colpevole, se c'è un imputato è giusto che in tempi umani venga dichiarata la sua innocenza o colpevolezza. Quello che non può andare è un processo che duri tutta una vita”. Un altro punto toccato dal segretario del Pd è stato quello delle concessioni autostradali. “La revoca va fatta se ci sono dei motivi – ha sottolineato -. C'è un tavolo che sta verificando se le convenzioni siano state rispettate. In uno Stato di diritto, è giusto vedere cosa emergerà da queste verifiche e non dare un giudizio politico. Se risulteranno degli errori, chi li ha commessi pagherà, non c'è dubbio”. Infine, sulla crisi tra Usa e Iran ha concluso: “quando sale la tensione in questo modo è un pericolo per tutti. Occorre un'iniziativa europea e l'Italia deve farsi carico di far muovere l'Europa perché torni la diplomazia per risolvere i problemi".(Rer)