Brasile: Bolsonaro prepara agenda internazionale con viaggi negli Usa, India e Svizzera

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato di volersi recare negli Stati Uniti il prossimo febbraio per osservare da vicino la tecnologia della "trasmissione di elettricità senza mezzi fisici" che secondo il capo di stato potrebbe potrebbe "risolvere il problema dell'energia nello stato di Roraima", unico del Brasile a non essere collegato al Sistema interconnesso nazionale (Sin) per mancanza di una linea elettrica. "Se questa possibilità è reale anche in caso di grandi distanze sarebbe una meraviglia, risolveremo il problema della fornitura energetica in Roraima andando oltre la foresta", ha affermato il presidente ai giornalisti lasciando il palazzo presidenziale, confermando che incontrerà imprenditori del settore della difesa per discutere della tecnologia. (segue) (Brb)