Usa: dipartimento di Stato designa milizia filo iraniana in Iraq come organizzazione terroristica

- Gli Stati Uniti hanno designato il movimento iracheno Asaib Ahl al Haq, nato da una milizia armata attiva sul territorio dal 2004 e considerato molto vicino alle istanze dell’Iran, come un'organizzazione terroristica insieme a due dei leader della milizia. Lo ha dichiarato oggi, 3 gennaio, il dipartimento di Stato in una nota. Asaib Ahl al Haq è ritenuto essere finanziato e addestrato dalle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane. "Asaib Ahl al Haq e i suoi leader sono delegati violenti della Repubblica islamica dell'Iran. Agendo per conto dei loro padroni a Teheran, usano la violenza e il terrore per promuovere gli sforzi del regime iraniano per minare la sovranità irachena", afferma la dichiarazione del segretario di Stato, Mike Pompeo. Le designazioni del gruppo e dei suoi leader arriva poche ore dopo che le forze armate statunitensi, agendo su ordine del presidente Donald Trump, hanno ucciso il generale Qasem Soleimani, capo delle brigate Quds, in un attacco aereo alla periferia di Baghdad. La Casa Bianca ha giustificato l'uccisione con un tweet affermando che Soleimani "stava sviluppando attivamente piani per attaccare diplomatici e membri del servizio americani in Iraq e in tutta la regione".(Was)