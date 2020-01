Usa-Iraq: Pompeo e presidente iracheno Salih concordano su de-escalation dopo uccisione Soleimani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il presidente iracheno Barham Salih hanno fatto appello alla calma a seguito dell'attacco statunitense che ha ucciso Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus in un comunicato stampa, riferendosi alla telefonata tra i due funzionari. Pompeo ha chiarito che gli Stati Uniti e il presidente Salih hanno concordato sulla necessità di ridurre le tensioni nella regione. Il segretario ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di un Iraq sovrano e indipendente. "Il segretario Pompeo ha discusso della recente decisione del presidente Trump di intraprendere azioni difensive in risposta alle minacce imminenti contro il personale americano", ha dichiarato Ortagus. “Il presidente Salih ha concordato sulla necessità di ridurre le tensioni nella regione", ha dichiarato. (Was)