Argentina: governo decreta aumento salariale di circa 60 euro a partire da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi un decreto del governo argentino che fissa un aumento degli stipendi di circa 60 euro a partire da febbraio. Una decisione, chiarisce l'esecutivo di Alberto Fernandez, maturata nel corso delle trattative dei diversi sindacati di categoria sulla ristrutturazione del salario a fronte di un'inflazione annuale del 55 per cento. Il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, aveva in una recente conferenza stampa parlato di "un accordo per una somma fissa che implica un aumento salariale per gli stipendi più bassi". Secondo Cafiero si tratta di una delle molteplici iniziative predisposte dal governo volte a riattivare il consumo. "Vogliamo dare un aiuto agli argentini e sappiamo che non possiamo mettere in crisi il funzionamento delle imprese", ha aggiunto il capo di Gabinetto. Secondo fonti dell'esecutivo citate dal quotidiano "Clarin", l'annuncio verrà dato nel pomeriggio di oggi (ora locale) mentre il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale di domani. (segue) (Abu)