Argentina: governo decreta aumento salariale di circa 60 euro a partire da febbraio (5)

- Guzman ha dedicato a sua volta all'Fmi un passaggio della sua prima conferenza stampa come ministro. "Cercheremo di adeguare l'accordo ai nostri obiettivi di sostenibilità macroeconomica", ha dichiarato. "Lo stesso Fmi riconosce oggi il fallimento del programma precedente ed è consapevole della grave crisi che attraversiamo e della necessità di un nuovo programma macroeconomico", ha aggiunto. Il ministro ha affermato quindi che, a partire da queste premesse, "esiste la possibilità di proseguire un dialogo costruttivo" e che le decisioni sul programma macroeconomico verranno prese dal governo argentino. Secondo Guzman la ristrutturazione del debito estero è indispensabile per evitare di dover affrontare ulteriori tagli alla spesa in un contesto che non consente ulteriori sacrifici. (segue) (Abu)