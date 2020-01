Roma: Raggi, demolizione tangenziale est va avanti

- "La demolizione della Tangenziale Est, un intervento atteso dai cittadini da decenni, va avanti". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Davanti le case di via Teodorico restano soltanto i piloni che sorreggevano la struttura di quel tratto soprelevato di Tangenziale - spiega il sindaco -. Dopo la pausa per le festività di Natale i lavori riprenderanno la prossima settimana: la ditta che sta eseguendo gli interventi rimuoverà i materiali e continuerà ad abbattere altri metri del tratto sopraelevato davanti a via Lorenzo il Magnifico. Abbiamo potenziato l’illuminazione per rendere più sicura l’area del cantiere. La demolizione dell’ultimo tratto della Tangenziale, nel punto più alto davanti alla Stazione Tiburtina, sarà completata a febbraio. Poi - conclude Raggi - si passerà al restyling del Piazzale Ovest e ad una risistemazione della viabilità locale".(Rer)