Turchia-Francia: telefonata Erdogan-Macron, focus su escalation in Iraq, Siria e Libia

- Il presidente francese Macron ha intrattenuto questo pomeriggio una conversazione telefonica con l'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, incentrata sulle “crescenti tensioni in Medio Oriente, gli ultimi eventi in Iraq e la necessità di evitare una pericolosa escalation”. Secondo quanto reso noto dall’Eliseo, il capo dello Stato francese ha ricordato come per la Francia la priorità debba andare alla lotta contro lo Stato islamico. Per quanto riguarda la Siria, il presidente francese ha sottolineato la sua preoccupazione per la situazione umanitaria e di sicurezza a Idlib, spiegando che le Nazioni Unite dovrebbero poter garantire aiuti alla popolazione. Quanto alla Libia, Macron ha insistito sul fatto che “non esiste una soluzione militare alla crisi”, sottolineando la necessità di “evitare qualsiasi escalation legata al rafforzamento delle interferenze militari straniere”. Il titolare dell’Eliseo ha rimarcato l’importanza di consolidare il consenso internazionale attorno alla Conferenza di Berlino per arrivare a una cessate il fuoco credibile e ripristinare il dialogo interlibico sotto l’egida delle Nazioni Unite. Infine, Macron ha voluto ricordare la “chiara e unanime condanna da parte del Consiglio europeo dell'accordo tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale sulla delimitazione dei loro spazi marittimi e delle attività turche nei confronti di Cipro”.(Res)