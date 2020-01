Brasile-Argentina: Bolsonaro disposto ad accogliere Fernandez "con tutti gli onori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di una visita in Brasile, il presidente Jair Bolsonaro accoglierebbe "con tutti gli onori" Alberto Fernandez, l'omologo argentino con cui ha avuto sin qui diversi confronti a distanza. Al momento la visita di Fernandez in Brasile non è prevista, ma se dovesse venire "sarebbe ricevuto con tutti gli onori che merita un capo di stato", ha detto Bolsonaro in dichiarazioni rilasciate ai media, in uscita dal palazzo presidenziale. Parole che sono state ampiamente rilanciate dalla stampa argentina, alla luce delle complicate relazioni tra i due capi dello stato. Per cercare di regolarizzare i rapporti tra i due governi, il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà dovrebbe incontrare il suo omologo Brasiliano, Ernesto Araujo, già il prossimo 31 gennaio a Brasilia. (segue) (Brb)