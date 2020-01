Governo: Conte dichiara reddito di oltre un milione euro

- Supera un milione di euro il reddito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel 2019. Il premier, come si legge sulla scheda personale pubblicata sul sito del parlamento, ha dichiarato 1.155.229 di euro relativamente al periodo d'imposta 2018. Una cifra superiore a quella dell’anno precedente, quando l'imponibile era di 370.014 euro. Per quanto riguarda i leader di partito, Matteo Salvini della Lega ha dichiarato 70.173 euro mentre Matteo Renzi di Italia Viva 796.281 euro. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, invece, ha dichiarato un imponibile di 48.022.126 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. Nel governo, il ministro dell'Economia ed europarlamentare Roberto Gualtieri ha un imponibile pari a 104.134,02 euro, ai quali va sottratta l'imposta dell'Ue di 22.895,58 euro. E' invece di 160.876 euro il reddito imponibile del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.(Rer)