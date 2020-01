Roma: nuovo murales su Papa Francesco, arista in questura per accertamenti

- Un nuovo murales su Papa Francesco è stato realizzato in vicolo della Campanella a Roma. L'artista di strada, noto con il nome di Harrygreb, si è ispirato per le sue opere al film Kill Bill. Nel primo murales, comparso ieri e poi cancellato, è raffigurato il Papa nella veste di Kill Bill, mentre nel disegno di oggi il pontefice è ritratto di spalle, intento a iniziare un combattimento con il lottatore cinese Bruce Lee. Anche questo secondo murales è stato cancellato, mentre lo street artist è stato portato in questura per accertamenti. L'intenzione dell'artista con il suo disegno era quella di sdrammatizzare sull'episodio dello scorso 31 dicembre, quando il Papa ha schiaffeggiato sulla mano una fedele che lo aveva strattonato, gesto per cui Bergoglio si è scusato.(Rer)